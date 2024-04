La piață, cu cardul La piața, pentru o legatura de ceapa sau de patrunjel, platim cu cardul? Sunt pregatiți vanzatorii sau cumparatorii? Raspunsurile le puteți afla de la Teodor Birț, președintele Asociației Piețelor di Romania, la Dialogurile Puterii. Daca noi, cumparatorii, ne-am adaptat mai repede la tehnologia bancara, iata ca, aceasta facilitate e prezenta din […] The post La piața, cu cardul appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

