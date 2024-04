Investitorii în energie regenerabilă revin pe piața românească: Portughezii de la EDPR primesc avize pentru două parcuri solare de 200 milioane de euro EDP Renewables (EDPR), unul dintre cei mai influenți investitori in energie verde din Romania, anunța revenirea pe piața locala cu doua proiecte solare de amploare, in valoare totala de aproximativ 200 de milioane de euro. Prin obținerea avizelor tehnice de racordare la rețea pentru parcurile solare din Timiș și Giurgiu, EDPR marcheaza un pas important in consolidarea prezenței sale pe piața romaneasca a energiei regenerabile. Cele doua proiecte, Solar Phoenix și Fravezac, dezvoltate de companiile deținute de EDPR, promit sa aduca un aport semnificativ la diversificarea surselor de energie verde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

