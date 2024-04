Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorul baimarean Ferenc Korponay, cunoscut pentru ca a fondat, dezvoltat si apoi vandut businessul Maravet, activ in domeniul produselor pentru animale, a cumparat o firma in Ungaria, a treia achizitie in decurs de cateva luni, dupa alte doua in Romania. WAF Kft din Ungaria este o firma de distributie…

- EDP Renewables (EDPR), unul dintre cei mai influenți investitori in energie verde din Romania, anunța revenirea pe piața locala cu doua proiecte solare de amploare, in valoare totala de aproximativ 200 de milioane de euro. Prin obținerea avizelor tehnice de racordare la rețea pentru parcurile solare…

- Energia tranzacționata astazi pe piața pentru ziua urmatoare (PZU) in intervalul orar 15:00-16:00 se vinde la prețul de -142 lei/MWh, stabilind un nou record de preț negativ. Astazi, pe piața energiei electrice, se inregistreaza o realitate din ce in ce mai comuna și mai pronunțata: prețul negativ.…

- Piața romaneasca de energie devine extrem de atractiva, iar tranzacțiile sunt la un nivel foarte inalt. Grupul grec PPC, care a achizitionat operatiunile Enel din Romania, a finalizat achizitia parcului eolian de 84 MW detinut de Lukoil in Romania, informeaza News.ro. ”In urma anuntului din data…

- De la 1 iulie 2023, Romania a fost a doua piața de desfacere pentru graul ucrainean, dupa Spania. Astfel traderii au adus in Romania un milion de tone de grau, din cele pana la 10,3 milioane de tone exportate de Ucraina. Datele oficiale arata ca Ucraina a exportat in intervalul 1 iulie 2023 – 16 februarie…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Nuclearelectrica, unul dintre marii producatori de energie electrica din Romania, controlat de stat, a reușit sa surprinda piața reușind sa vanda energie electrica cu livrare in anul 2025, la prețul de 460 de lei/MWh. Nuclearelectrica a plasat joi pe piața de contracte bilaterale…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles, ca fermierii romani – care protesteaza de mai multe saptamani – au aceleasi probleme ca fermierii din alte tari, fiind vorba despre lucruri stabilite in 2020, dar de la care an de an s-au acordat derogari. 2024 ar fi primul an fara derogari,…

- Fermierii au protestat impotriva invadarii pieței romanești de catre produsele alimentare din Ucraina, dar in continuare zaharul ucrainian este ambalat și vandut in Romania sub o cunoscuta marca de la noi. Unul dintre supermarketurile de pe piața romanesca a anunțat ca vinde in aceste zile, la oferta,…