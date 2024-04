Stiri pe aceeasi tema

- Romania are luni, 29 aprilie 2024, cel mai mic pret al energiei electrice din regiune si al treilea cel mai mic din Uniunea Europeana. Romania are luni, 29 aprilie 2024, cel mai mic pret al energiei electrice din regiune si al treilea cel mai mic din Uniunea Europeana, transmite un comunicat de presa…

- Prețurile platite pentru energia electrica și gazele naturale de catre romani, printre cele mai mici din Uniunea Europeana, susține ministrul Sebastian Burduja. Eurostat a publicat statistica cu privire la prețurile platite pentru energie electrica și gaze naturale de consumatorii casnici și non-casnici…

- Eurostat a confirmat ca romanii platesc printre cele mai mici tarife din Uniunea Europeana pentru energia electrica și gazele naturale, potrivit datelor din a doua jumatate a anului 2023. Gaze naturale: – Romania ocupa locul 3 in topul celor mai mici prețuri pentru consumatorii casnici, cu un tarif…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit astazi despre inflația din Romania, susținand ca aceasta se afla pe un trend descendent și chiar ”accelerat”. Cu toate acestea, prim-minitrul a uitat sa spuna ca țara noastra are cea mai mare rata a inflației din Uniunea Europeana, conform datelor oficiale. Ciolacu…

- "In trimestrul III al anului trecut, luand in calcul preturile plafonate, deci cele platite efectiv de romani, Romania a avut al patrule cel mai ieftin gaz si a cincea cea mai ieftina energie electrica din Uniunea Europeana. Sunt datele Eurostat pe trimestrul III din 2023. Sunt curios daca aceste stiri…

- Ministerul Energiei are in vedere o serie de masuri care sa duca la noi scaderi ale facturilor la gaze si energie, iar intr-o saptamana – doua va promova in acest sens un act normativ in Guvern, dupa obtinerea tuturor avizelor necesare, a declarat, vineri, ministrul de resort, Sebastian Burduja, intr-o…

- Un proiect de strategie industriala al Ministerului Economiei scoate in evidența dezastrul catre care se indreapta consumatorii non-casnici ca urmare a creșterii uriașe a prețurilor la energie electrica și gaze naturale. Un proiect de strategie industriala al Ministerului Economiei evidențiaza faptul…

- Preturile produselor care ies pe portile fabricilor au inregistrat, in luna decembrie 2023, comparativ cu noiembrie 2023, o scadere de 0,9% in Uniunea Europeana (UE) si un declin de 0,8% in zona euro... The post PREȚURI IN UE Cum sta Romania in UE la prețurile productiei industriale? first appeared…