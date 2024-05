Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca maestrul Florin Piersic (88 de ani), aflat intr-o stare critica, este transferat, dintr-un spital intr-altul, de la Cluj, la București, a indurerat-o profund pe Irina Loghin, buna lui prietena. Prin intermediul Playtech Știri, artista le transmite un mesaj dur reprezentanților sistemului medical…

- PPC Blue, compania din cadrul grupului PPC in Romania care activeaza pe segmentul mobilitații electrice, lanseaza aplicația mobila cu același nume, ca parte a procesului etapizat de rebranding. Recent au fost anunțate noul nume al brandului – PPC blue, identitatea sa vizuala, precum și website-ul dedicat…

- Șoferii din Romania ar putea fi amendați de polițiști și in alte condiții, potrivit unui proiect de lege care se afla acum in dezbatere publica. Citește și Banii Mioveniului – ingropati de grandomania primarului Georgescu in proiecte suspectate de coruptie in Magdacesti, Republica Moldova Un proiect…

- Patru persoane urmarite pentru furt, lovire si alte violente, infractiuni rutiere si talharie, au fost aduse in tara vineri, din Germania, Elvetia, Spania si Polonia. Trei dintre ele sunt condamnate la pedepse cu inchisoarea cuprinse intre un an si sase luni si peste 8 ani de inchisoarea, iar pe numele…

- Romania a caștigat in Bosnia Herțegovina, 37-16, in etapa 5 din preliminariile EURO 2024, dupa o partida aproape perfecta facuta de elevele lui Florentin Pera. Campionatul European de handbal feminin va avea loc intre 28 noiembrie și 15 decembrie 2024, cogazduit de Austria, Ungaria și Elveția.Romania…

- Cercetatorii de la ETH Zurich din Elveția au raportat o descoperire care ar putea oferi o soluție la una dintre problemele majore ale vremurilor noastre: deșeurile generate de produsele electronice vechi și stricate pe care le avem acasa. Aceasta noua metoda de extracție a aurului din componente electronice…

- MB Telecom-Ltd este firma desemnata de Ministerul Finanțelor sa furnizeze Autoritații Vamale 26 de scannere pentru vamile din Romania. Autoritatea Vamala a comunicat Europei Libere ca valoarea contractului caștigat de companie, care cuprinde și mentenanța, este de puțin peste 34 de milioane de euro.…

- Dezechilibrul produs de falimentele a doi din ce mai mari asiguratori de polițe RCA avea sa schimbe, intr-o anume proporție, mersul tarifelor. Dar, toate astea sunt pe cale sa se schimbe, conform vicepreședintelui ASF, anunțand ca scad tarifele RCA din toamna pentru șoferii din Romania.