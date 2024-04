Stiri pe aceeasi tema

- ChatGPT este pe piața de aproape un an și jumatate, dar in tot acest timp, accesul la acest LLM (Large Language Model) a fost condiționat de un cont pe site-ul OpenAI, pe care poți sa il inscrii inclusiv legat de contul Google. OpenAI anunța insa ca de ieri, 1 aprilie, utilizatorii se pot conecta la…

- ”Grok 2 ar trebui sa depaseasca AI-ul actual in toate valorile. In antrenament acum”, a adaugat Musk. Grok-1.5, versiunea imbunatatita a chatbot-ului sau Grok, va fi pusa la dispozitie pentru teste si utilizatorilor existenti ai Grok, pe X, in zilele urmatoare, a anuntat joi xAI. La inceputul acestei…

- Avertismentele cu privire la riscurile pe care le prezinta pentru democratie si societate instrumentele de inteligenta artificiala (AI) generativa se inmultesc, un ONG si un inginer Microsoft indemnand gigantii din domeniul digital sa isi asume responsabilitatea, a transmis AFP, preluata de Agerpres.…

- Miliardarul Elon Musk a dat in judecata start-upul OpenAI, producatorul ChatGPT, si pe directorul sau executiv Sam Altman, printre altii, spunand ca acestia au abandonat misiunea initiala a companiei de a dezvolta o inteligenta artificiala in beneficiul umanitatii si nu al profitului, informeaza Reuters…

- Autoritatea de reglementare a solicitat inregistrari interne de la actualii si fostii oficiali si directori ai creatoarei ChatGPT si a trimis o citatie companiei in decembrie, se arata in articol, citand persoane care cunosc problema. Investigatia a urmat deciziei fostului consiliu OpenAI, din noiembrie,…

- Nvidia a depașit recent Alphabet (Google) in ceea ce privește capitalizarea de piața, iar Amazon i-a urmat o zi mai tarziu. Potrivit Bloomberg, acțiunile Nvidia sunt acum evaluate la 1,83 trilioane de dolari, devansand capitalizarea de piața Alphabet, de 1,82 trilioane de dolari. Acest succes plaseaza…

- Microsoft si OpenAI au lansat un avertisment comun cu privire faptul ca hackerii folosesc deja modele lingvistice pentru a-si consolida tacticile. Avertizari asupra acestei posibilitati au fost emise si pana acum de diverse alte entitati, insa cele doua companii americane vin si cu dovezi. Acestea spun…