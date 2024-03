SUA: SEC investighează dacă investitorii OpenAI au fost induşi în eroare Autoritatea de reglementare a solicitat inregistrari interne de la actualii si fostii oficiali si directori ai creatoarei ChatGPT si a trimis o citatie companiei in decembrie, se arata in articol, citand persoane care cunosc problema. Investigatia a urmat deciziei fostului consiliu OpenAI, din noiembrie, de a-l demite pe Altman din functia de CEO si de a-l inlatura din consiliu. Consiliul de administratie al startupului non-profit de la acea vreme a declarat ca ”a concluzionat ca nu a fost in mod constant sincer in comunicarile sale cu consiliul de administratie, impiedicand capacitatea acestuia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru bursa si valori mobiliare (SEC) din SUA examineaza cu atentie comunicarile interne ale CEO-ului OpenAI, Sam Altman, ca parte a unei investigatii pentru a stabili daca investitorii companiei au fost indusi in eroare, a informat miercuri Wall Street Journal, transmite Reuters, citat de…

- OpenAI, startupul sustinut de Microsoft, a incheiat un acord pentru vanzarea unor actiuni existente care evalueaza compania de inteligenta artificiala la cel putin 80 de miliarde de dolari, potrivit unor persoane apropiate situatiei, citate de New York Times. Compania ar vinde actiuni existente intr-o…

- Presedintele FTC, Lina Khan, a anuntat ancheta in timpul summitului tehnologic al agentiei privind inteligenta artificiala, descriind-o drept ”o ancheta de piata privind investitiile si parteneriatele care se formeaza intre dezvoltatorii de inteligenta artificiala si furnizorii importanti de servicii…

- Termenii, evaluarea si calendarul rundei de finantare nu au fost inca finalizate si inca se pot schimba, se arata in articol. OpenAI a purtat, de asemenea, discutii pentru a strange fonduri pentru o noua companie in domeniul cipurilor, cu G42, firma cu sediul in Abu Dhabi. Nu este clar daca cele doua…

- Microsoft a precizat ca nu detine vreo participatie la OpenAI, creatoarea chatbotului ChatGPT, in conditiile in care organismul de supraveghere a concurentei din Regatul Unit a deschis o investigatie preliminara privind investitia uriasa a Microsoft in aceasta companie, transmite Reuters. ”Desi detaliile…

- Microsoft a precizat ca nu detine vreo participatie la OpenAI, creatoarea chatbotului ChatGPT, in conditiile in care organismul de supraveghere a concurentei din Regatul Unit a deschis o investigatie preliminara privind investitia uriasa a Microsoft in aceasta companie, transmite Reuters.”Desi detaliile…

- ”Desi detaliile acordului nostru raman confidentiale, este important sa retineti ca Microsoft nu detine nicio parte din OpenAI si ca are pur si simplu dreptul de a participa la distributiile profitului”, a declarat purtatorul de cuvant al companiei, Frank Shaw. Autoritatea pentru Concurenta si Piete…

- Pozitia de observator inseamna ca reprezentantul Microsoft poate asista la sedintele consiliului de administratie al OpenAI si poate avea acces la informatii confidentiale, dar nu are drept de vot in chestiuni precum alegerea directorilor. Directorul general al Microsoft, Satya Nadella, care l-a recrutat…