Hackerii îşi perfecţionează atacurile cu ChatGPT Microsoft si OpenAI au lansat un avertisment comun cu privire faptul ca hackerii folosesc deja modele lingvistice pentru a-si consolida tacticile. Avertizari asupra acestei posibilitati au fost emise si pana acum de diverse alte entitati, insa cele doua companii americane vin si cu dovezi. Acestea spun ca grupuri de hackeri chinezi, rusi, iranieni si nord coreeni folosesc deja instrumente precum ChatGPT pentru a crea scripturi mai bune si a-si imbunatati tehnicile sociale. Acestea din urma sunt folosite pentru a crea campanii de phishing mai convingatoare, in urma carora utilizatorii sunt pacaliti… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

