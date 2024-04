Sam Altman a promovat serviciile de AI de uz corporativ pentru sute de directori de companii din topul Fortune 500 Evenimentele asemanatoare roadshowului ilustreaza modul in care compania, creditata cu declansarea exploziei inteligentei artificiale generative cu oferta sa pentru consumatori, au rolul sa atraga noi surse de venit de la corporatii din intreaga lume – unele dintre ele chiar pe terenul de acasa al celui mai mare partener al sau, Microsoft. Cele trei intalniri cu directori seniori ai corporatiilor – doua in SUA saptamana trecuta si una la Londra luni – nu au fost facute publice anterior. Altman s-a adresat direct unor mai mult de 100 de directori din fiecare oras, potrivit participantilor la evenimente… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

