Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii si-au exprimat ingrijorarea ca continutul generat de inteligenta artificiala ar putea fi folosit pentru a interfera cu alegerile din SUA din aceasta toamna, iar TikTok se afla deja intr-un grup de 20 de companii de tehnologie care la inceputul acestui an au semnat un acord prin care se…

- Iata rezultatele financiare publicate de companie pentru primul trimestru, in comparatie cu asteptarile de consens ale analistilor de la LSEG: castig pe actiune: 20 de centi ajustati, fata de 17 centi asteptati; venituri: 1,86 miliarde USD, fata de 1,85 miliarde USD estimate Rezultatele din primul trimestru…

- Compania a spus ca ”Avatarurile sale expresive” pot estompa liniile dintre lumea virtuala si personajele reale. Aceasta isi propune sa elimine camerele, microfoanele, actorii, editarile indelungate si alte costuri din procesul de productie video profesional. Synthesia are un studio in Londra, unde actorii…

- Evenimentele asemanatoare roadshowului ilustreaza modul in care compania, creditata cu declansarea exploziei inteligentei artificiale generative cu oferta sa pentru consumatori, au rolul sa atraga noi surse de venit de la corporatii din intreaga lume – unele dintre ele chiar pe terenul de acasa al celui…

- Regatul Unit si Australia au semnat joi, la Canberra, un nou acord de aparare care deschide calea pentru gazduirea reciproca de trupe si impartașirea unor informatii militare clasificate, relateaza agenția AFP, citata de News.ro.Documentul include un „acord privind statutul fortelor”, potrivit ministrilor…

- Apple tot cumpara in ultima vreme companii care dezvolta tehnologii AI, iar compania cu siguranța lucreaza la propriile soluții de AI generativ care sa concureze cu ceea ce vedem in piața de a OpenAI și Google. Se pare insa ca pentru prima generație de telefoane cu AI, seria iPhone 16, Apple ar putea…

- In curand vei avea ocazia sa incerci Sora, Inteligența Artificiala care e capabila sa creeze clipuri video fotorealiste de la zero. Intr-un interviu acordat The Wall Street Journal, CTO-ul OpenAI, Mira Murati, spune ca Sora va fi disponibil „in acest an” și ca „data cea mare ar putea fi peste cateva…

- OpenAI a raspuns public la acuzațiile lui Elon Musk, dorind, se pare, sa ilustreze ipocrizia miliardarului in momentele in care acesta se afla printre susținatorii companiei. Astfel, compania a publicat o serie de email-uri vechi ale lui Musk, in care CEO-ul SpaceX și Tesla incuraja startup-ul sa adune…