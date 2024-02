Hackerii perfecționează atacurile cu ChatGPT, avertizează OpenAI și Microsoft Giganții tehnologici Microsoft și OpenAI trag un semnal de alarma cu privire la creșterea utilizarii instrumentelor de inteligența artificiala, precum ChatGPT, in atacurile cibernetice. Cele doua companii au emis un avertisment comun, subliniind faptul ca hackerii recurg la modele lingvistice pentru a-și imbunatați tacticile și pentru a perfecționa atacurile lor. Avertizari anterioare au fost emise de diverse entitați, insa Microsoft și OpenAI aduc dovezi concrete. Conform informațiilor oferite de cele doua companii, grupuri de hackeri din China, Rusia, Iran și Coreea de Nord utilizeaza deja instrumente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

