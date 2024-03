Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a depus o plangere in instanța impotriva OpenAI, a CEO-ului sau Sam Altman, și a altor persoane pe care le acuza de incalcarea contractelor incheiate in 2015, cand el s-a numarat printre fondatorii organizației ce avea sa creeze ChatGPT, relateaza Reuters.

- Comisia pentru bursa si valori mobiliare (SEC) din SUA examineaza cu atentie comunicarile interne ale CEO-ului OpenAI, Sam Altman, ca parte a unei investigatii pentru a stabili daca investitorii companiei au fost indusi in eroare, a informat miercuri Wall Street Journal, transmite Reuters, citat de…

- OpenAI, startupul sustinut de Microsoft, a incheiat un acord pentru vanzarea unor actiuni existente care evalueaza compania de inteligenta artificiala la cel putin 80 de miliarde de dolari, potrivit unor persoane apropiate situatiei, citate de New York Times. Compania ar vinde actiuni existente intr-o…

- O pagina de produs de pe site-ul web al Nvidia pentru consumatorii chinezi arata ca noul Nvidia RTX 4090D, despre care un purtator de cuvant spune ca va fi lansat in ianuarie, potrivit Reuters, are cu 11% mai putine nuclee ”CUDA” (Compute Unified Device Architecture) decat versiunile cipului care sunt…

- Ultimul an a fost marcat de discuții pe tema Inteligenței Artificiale, majoritatea fiind scandaluri de amploare mondiala, precum concedierea lui Sam Altman, care s-a lasat cu intoarcerea sa dupa doar o saptamana. Iata ca mai sunt doar cateva zile pana in 2024 și avem parte de un alt scandal care se…

- Termenii, evaluarea si calendarul rundei de finantare nu au fost inca finalizate si inca se pot schimba, se arata in articol. OpenAI a purtat, de asemenea, discutii pentru a strange fonduri pentru o noua companie in domeniul cipurilor, cu G42, firma cu sediul in Abu Dhabi. Nu este clar daca cele doua…

- Titlurile SenseTime cotate la Hong Kong au scazut luni pana la 1,03 dolari Hong Kong (0,13 dolari), cel mai redus nivel din istoria companiei, conform datelor LSEG. Actiunile companiei de AI au scazut in acest an cu aproximativ 50%. Fondatorul SenseTime si cercetator in AI Tang Xiao’ou a murit vineri,…

- Grupul Alphabet a lansat miercuri cel mai avansat model al sau de inteligenta artificiala (AI), o tehnologie care este capabila sa prelucreze diferite forme de informatii, cum ar fi video, audio si text, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Denumit Gemini, noul model lansat de Alphabet, grupul care…