- OpenAI ar fi folosit videoclipuri de pe YouTube pentru a antrena GPT-4, conform unei informații dezvaluite de New York Times in ultimul weekend. In total, peste un milion de ore de clipuri ar fi fost folosite pentru aceasta sarcina, iar informația apare la doar cateva zile dupa ce CEO-ul YouTube, Neal…

- OpenAI, startup-ul care a lansat ChatGPT, a reacționat dupa ce a fost dat in judecata de Elon Musk. Compania de inteligența artificiala pe care Musk a co-fondat-o susține, intr-o postare pe site-ul sau, ca miliardarul nu a avut o contribuție semnificativa in dezvoltarea și succesul acesteia.

- OpenAI a raspuns public la acuzațiile lui Elon Musk, dorind, se pare, sa ilustreze ipocrizia miliardarului in momentele in care acesta se afla printre susținatorii companiei. Astfel, compania a publicat o serie de email-uri vechi ale lui Musk, in care CEO-ul SpaceX și Tesla incuraja startup-ul sa adune…

- Huang, care conduce cel mai mare producator mondial de cipuri de inteligenta artificiala, utilizate pentru a crea sisteme precum ChatGPT de la OpenAI, a raspuns la o intrebare la un forum economic desfasurat la Universitatea Stanford, despre cat timp va dura pentru a atinge unul dintre obiectivele de…

- Intr-un proces intentat joi, la o instanta din San Francisco, avocatii lui Musk au declarat ca miliardarul din sectorul tehnologiei a fost abordat in 2015 de Altman si cofondatorul OpenAI, Greg Brockman, si au convenit sa formeze un laborator nonprofit care sa dezvolte inteligenta artificiala ”in beneficiul…

- Elon Musk a dat in judecata OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT, și pe directorul sau executiv Sam Altman, printre alții, spunand ca aceștia au abandonat misiunea inițiala a companiei de a dezvolta inteligența artificiala in beneficiul umanitații și nu al profitului, conform Reuters.

- Elon Musk a depus o plangere in instanța impotriva OpenAI, a CEO-ului sau Sam Altman, și a altor persoane pe care le acuza de incalcarea contractelor incheiate in 2015, cand el s-a numarat printre fondatorii organizației ce avea sa creeze ChatGPT, relateaza Reuters.

- OpenAI, compania americana din spatele chatbot-ului ChatGPT și a generatorului de imagini Dall-e, va scoate pe piata o aplicație AI, Sora, care poate produce videoclipuri realiste scurte. Aplicația, numita Sora , poate crea videoclipuri de inalta calitate, de pana la un minut, folosind o comanda text…