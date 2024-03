Intr-un proces intentat joi, la o instanta din San Francisco, avocatii lui Musk au declarat ca miliardarul din sectorul tehnologiei a fost abordat in 2015 de Altman si cofondatorul OpenAI, Greg Brockman, si au convenit sa formeze un laborator nonprofit care sa dezvolte inteligenta artificiala ”in beneficiul umanitatii”. ” Musk, unul dintre cofondatori OpenAI in 2015, a demisionat din consiliul companiei in 2018, la patru ani dupa ce a spus ca AI ”ar putea fi mai periculoasa decat armele nucleare”. ”Pana astazi, site-ul web al OpenAI Inc. continua sa declare ca statutul sau este de a se asigura…