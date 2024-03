Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a dat in judecata OpenAI din cauza relației sale cu Microsoft, acuzandu-i pe creatorii ChatGPT de „tradarea idealurilor“. Omul de afaceri considera ca, dupa cooperarea cu Microsoft, startup-ul s-a transformat de fapt intr-o filiala a gigantului tehnologic. Miliardarul american Elon…

- Elon Musk a dat in judecata OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT, și pe directorul sau executiv Sam Altman, printre alții, spunand ca aceștia au abandonat misiunea inițiala a companiei de a dezvolta inteligența artificiala in beneficiul umanitații și nu al profitului, conform Reuters.

- Razboi in lumea AI! Proprietarul SpaceX, Tesla și X, Elon Musk, se afla intr-o lupta juridica cu OpenAI și CEO-ul sau, Sam Altman, susținand o incalcare a acordului lor nonprofit, conform cointelegraph.com. Potrivit unui dosar recent la Curtea Superioara din California pentru orașul San Francisco,…

- Elon Musk a depus o plangere in instanța impotriva OpenAI, a CEO-ului sau Sam Altman, și a altor persoane pe care le acuza de incalcarea contractelor incheiate in 2015, cand el s-a numarat printre fondatorii organizației ce avea sa creeze ChatGPT, relateaza Reuters.

- Ultimul an a fost marcat de discuții pe tema Inteligenței Artificiale, majoritatea fiind scandaluri de amploare mondiala, precum concedierea lui Sam Altman, care s-a lasat cu intoarcerea sa dupa doar o saptamana. Iata ca mai sunt doar cateva zile pana in 2024 și avem parte de un alt scandal care se…

- The New York Times este prima mare organizatie media din SUA care, invocand nerespectarea drepturilor de autor, da in judecata OpenAI si Microsoft, care au creat ChatGPT si alte platforme de inteligenta artificiala. NYT acuza cele doua companii ca au incercat „sa profite de investitia masiva” a publicatiei…

- Musk a facut anuntul intr-o postare pe X, fara a mai dezvalui detalii despre lansare. Luna trecuta, el a spus ca, de indata ce Grok va iesi din testarea beta timpurie, va deveni disponibil pentru abonati. Pe masura ce mai multi agenti de publicitate se indeparteaza de platforma de microblogging, miliardarul…

- Grupul Alphabet a lansat miercuri cel mai avansat model al sau de inteligenta artificiala (AI), o tehnologie care este capabila sa prelucreze diferite forme de informatii, cum ar fi video, audio si text, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Denumit Gemini, noul model lansat de Alphabet, grupul care…