Peste 700 de migranti ilegali au sosit ieri, 1 mai, in Regatul Unit. Ei au ajuns pe coastele britanice la bordul unor ambarcatiuni mici, dupa ce au traversat Canalul Manecii. Acesta este un record pentru 2024. Guvernul britanic a anunțat ca a facut o prioritate din stoparea acestor traversari. Potrivit cifrelor anunțate astazi de Ministerul […]