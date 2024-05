Stiri pe aceeasi tema

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei (BNR) totalizau 62,511 miliarde de euro la data de 30 aprilie 2024, in scadere cu 2,7% comparativ cu nivelul de 64,279 miliarde euro inregistrat la finele lunii martie 2024, potrivit unui comunicat al BNR de joi. In cursul lunii aprilie, au avut loc intrari…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei totalizau 64,279 miliarde euro la finele lunii martie 2024, in crestere cu 1,82% comparativ cu nivelul de 63,128 miliarde euro la 29 februarie 2024.

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei totalizau 63,128 miliarde euro la finele lunii februarie 2024, in crestere cu 2,79% comparativ cu nivelul de 61,416 miliarde euro la 31 ianuarie 2024, conform unui comunicat al BNR.

