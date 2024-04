Franţa cere Chinei să transmită ”mesaje” Rusiei ”Asteptam de la China sa transmita mesaje foarte clare Rusiei”, a declarat ministrul francez, pledand in favoarea unui ”raport de forta favorabil Ucrainei”, intr-o conferinta de presa comuna, la Beijing, cu omologul sau chinez Wang Yi. Este ”evident ca China joaca un rol-cheie in independenta, respectarea dreptului international, inclusiv suveranitatea Ucrainei”, a apreciat el. China, care se prezinta ca o parte neutra, dar ale carei relatii cu Rusia s-au aprofundat dupa invazia rusa a Ucrainei, pledeaza in favoarea unei rezolvari politice care sa puna capat confruntarilor armate. Ea este indemnata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

