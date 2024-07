Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana și NATO „au provocat” invadarea de catre Rusia a teritoriului Ucrainei și razboiul aflat in plina desfașurare deoarece și-au manifestat intențiile clare de extindere inspre est.

- Rusia isi intensifica ofensiva pe mai multe sectoare ale frontului din estul Ucrainei, in timp ce trupele ucrainene incearca sa-si mentina pozitiile si cauta sa provoace inamicului rus cat mai multe pierderi in asteptarea cresterii ajutorului militar occidental si a unor noi soldati, in timp ce o campanie…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat vineri ca aproximativ 700.000 de militari rusi participa in prezent la ofensiva din Ucraina. ”Avem aproape 700.000 barbati in zona operatiunii militare speciale”, a declarat Putin intr-o intalnire televizata cu soldati decorati pentru faptele lor de arme, folosind…

- ”Razboiul din Ucraina a demonstrat importanta de a putea trage rachete asupra unor tinte inclusiv foarte departe de linia frontului, iar raza rachetelor care vor fi cumparate este de aproximativ 1.000 de kilometri”, anuntaa intr-un comunicat Ministerul polonez al Apararii. Livrarile acestor rachete…

- Fostul director CIA David Petraeus afirma ca o victorie a Ucrainei in fata Rusiei ar presupune recastigarea teritoriilor pierdute incepand cu anul 2014, iar acest lucru depinde in primul rand de ajutorul oferit de Statele Unite. El spune ca una din marile probleme ale Ucrainei este media ridicata de…

- Uniunea Europeana mizeaza pe China pentru ca aceasta sa-si foloseasca influenta pe langa Rusia astfel incat sa convinga Moscova sa nu mai continue razboiul in Ucraina si de asemenea sa tempereze amenintarile nucleare rusesti venite in contextul acestui razboi, a declarat luni presedinta Comisiei Europene,…

- Kievul depune eforturi pentru a limita fotografierea din satelit a teritoriului ucrainean, pe fondul preocuparilor legate de scurgeri de informații de care ar putea beneficia forțele rusești, a anunțat Ministerul ucrainean al Apararii la 1 mai, scrie publicația ucraineana The Kyiv Independent.„In fiecare…

- Profesorul Dan Dungaciu a vorbit in Deschide.md despre situația din Republica Moldova, viitoarele alegeri prezidențiale, dar și despre riscurile organizarii referendumului privind integrarea in Uniunea Europeana și necesitatea coagularii forțelor pro-Europa. Intrebat cum ar caracteriza actuala situație…