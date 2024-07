Ministrul de externe al Republicii Moldova, a afirmat vineri ca guvernul sau iși rezerva dreptul de a dispune noi expulzari ale diplomaților ruși in cazul in care Moscova se angajeaza in noi activitați care dauneaza intereselor țarii. Relațiile Republicii Moldova cu Rusia s-au deteriorat dupa ce președintele Maia Sandu a denunțat invadarea Ucrainei de catre Rusia și a condus eforturile de aderare la Uniunea Europeana, scrie Rador Radio Romania.