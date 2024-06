Stiri pe aceeasi tema

- Printul incoronat saudit Mohammed bin Salman si consilierul national de securitate al Casei Albe Jake Sullivan s-au intilnit pentru a discuta despre o gama de acorduri bilaterale si despre razboiul dintre Israel si Hamas din Fisia Gaza, a anuntat duminica agentia nationala saudita de stiri, relateaza…

- Polițiștii francezi din Rouen, nord-vestul Franței, au ucis un barbat inarmat care intenționa sa dea foc sinagogii din oraș, a anunțat vineri ministrul de interne Gerald Darmanin, citat de Reuters și BBC.Incidentul a avut loc in centrul Rouen, la 130 de kilometri nord-vest de Paris, in jurul orei locale…

- Septuagenarul antrenor roman Laszlo Boloni are un sezon teribil de greu in Ligue 1 pe banca noii promovate Metz. Contestat de suporteri de mai bine de trei luni dar sprijinit, oarecum neașteptat de conducerea clubului, pentru faptul ca echipa se afla intr-o disperata lupta pentru supraviețuire Boloni…

- Cetatenii francezi ar trebui sa se „abtina” de la calatorii in Iran, Israel, Liban si teritoriile palestiniene, a declarat vineri Ministerul de Externe pentru AFP. In contextul in care tensiunile continua sa creasca in Orientul Mijlociu, dupa luni de conflict intre Israel si Hamas, cetatenii francezi…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat luni, dupa mai bine de cinci luni de razboi intre Israel si gruparea islamista Hamas in Fisia Gaza, prima sa rezolutie prin care cere o "incetare imediata a focului" in enclava palestiniana, un apel blocat de mai multe ori de Statele Unite, care de data aceasta…

- Țarile UE au cerut in unanimitate o "pauza umanitara imediata care sa duca la o incetare durabila a focului" in Fișia Gaza. Pentru prima data de la inceputul razboiului dintre Israel și Hamas, o astfel de declarație a fost semnata și de Ungaria. Acest progres a fost obținut joi, dupa cinci luni de neințelegeri…

- The first ship carrying food aid reached the coast of the Gaza Strip on Friday, where hopes for a ceasefire to rescue the population from starvation suffered a new blow after Israel rejected the latest truce counter-proposal from Hamas, according to Reuters. The Open Arms vessel, carrying 200 tonnes…