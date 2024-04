Stiri pe aceeasi tema

- Indicele oficial al managerilor de achizitii (PMI) a crescut la 50,8 in martie, de la 49,1 in februarie, peste pragul de 50 care separa cresterea de contractie si depasind o prognoza mediana de 49,9 intr-un sondaj Reuters. Desi ritmul de crestere a fost modest, a fost, de asemenea, cel mai ridicat nivel…

- Raportul de vineri al Departamentului de Comert a aratat, de asemenea, ca cheltuielile consumatorilor au crescut luna trecuta cel mai mult din ultimul an, subliniind rezistenta economiei. Statele Unite continua sa depaseasca performantele economice ale altor economii majore, in ciuda costurilor mai…

- Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 2,11 dolari, sau cu 2,6%, la 84,03 dolari pe baril, in timp ce pretul titeiului U.S. West Texas Intermediate (WTI) a crescut cu 2,16 dolari, sau cu 2,8%, la 79,72 dolari. Pretul petrolului Brent a incheiat ziua la cel mai ridicat nivel din 6 noiembrie.…

- Rata anuala a inflatiei in luna februarie 2024 comparativ cu luna februarie 2023 a fost 7,2%, anunța azi Institutul Național de Statistica. Indicatorul ajunsese in ianuarie la 7,4%, de la 6,7% in decembrie. In intervalul analizat, prețurile marfurilor alimentare au crescut cu 4,48%, iar cele ale marfurilor…

- Preturile de consum in SUA au inregistrat o crestere peste asteptari in luna ianuarie, pe fondul cresterii costurilor cu chiriile si serviciile medicale, insa aceasta relansare a inflatiei nu a schimbat estimarile analistilor ca Rezerva Federala va incepe sa reduca dobanzile in prima jumatate a acestui…

- Indicele anual al preturilor PCE (cheltuielile de consum personal) in SUA, un indicator urmarit cu atentie de Rezerva Federala (Fed), a crescut moderat in decembrie, in linie cu estimarile, mentinand cresterea anuala a inflatiei sub 3% pentru a treia luna consecutiv, ceea ce ar putea permite Fed sa…

- In decembrie, indicele prețurilor de consum (IPC) in zona euro a crescut la 2,9% in baza anuala. Biroul European de Statistica (Eurostat) a publicat datele aferente lunii decembrie privind inflația in zona euro și Uniunea Europeana (UE), relateaza Haberler citat de Rador Radio Romania. Potrivit…