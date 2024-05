Inflaţia din Turcia a accelerat la aproape 70% în aprilie, în termeni anuali Fata de luna martie, preturile au crescut cu 3,18%, conduse de cresterea preturilor bauturilor alcoolice si tutun, precum si cazarii in hoteluri,, cafenelelor si restaurantelor. Rata inflatiei din aprilie marcheaza cea mai mare crestere anuala a preturilor din noiembrie 2022, cand inflatia era de aproximativ 85%. Desi este o cifra uimitoare, valoarea CPI de aproape 70% din aprilie a fost de fapt un salt mai mic decat se asteptau multi analisti. Dar orice speranta de reducere a ratei dobanzii este departe, au spus economistii. Banca centrala a Turciei si-a majorat rata dobanzii cheie la 50%, invocand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Inflatia din Turcia a accelerat la 69,8% in luna aprilie, in termeni anuali, a raportat vineri Institutul de Statistica din Turcia. Cele mai mari cresteri de preturi de consum de la an la an a fost in educatie, cu un salt de 103,86%, și hoteluri, cafenele si restaurante, cu o crestere de 95,82%, relateaza…

- Pe o baza anuala, educatia a inregistrat din nou cea mai mare crestere a costurilor, cu 104% anual, urmata de hoteluri, restaurante si cafenele cu 95% si sanatate cu 80%. Turcia a lansat un efort concertat pentru a combate inflatia tot mai ridicata, cu cresteri ale ratei dobanzii cheie, cel mai recent…

- Banca centrala a Turciei a surprins economistii si investitorii cu o majorare importanta a ratei dobanzii, in timp ce factorii de decizie incearca sa reduca inflatia galopanta si sa opreasca iesirile de capital in randul economistilor locali, scrie Financ

- Institutia a trimis o directiva bancilor, incepand de vineri, prin care le cere sa puna parti din rezervele lor obligatorii in lire in conturi blocate. Acest lucru a dus la cresterea dobanzilor imprumuturilor si a redus dimensiunile limitelor de imprumut ale unor banci, unele banci reducandu-si limitele…

- Decizia era asteptata pe scara larga, deoarece banca a indicat in ianuarie ca cresterea sa de 2,50 de puncte procentuale va fi ultima in acest an, in pofida inflatiei aflata la nivelul de aproximativ 65%. Preturile de consum din tara cu 85 de milioane de locuitori au crescut luna trecuta cu 6,7% fata…

- Analistul eToro, Bogdan Maioreanu, observa ca speranțele investitorilor privind o scadere rapida a ratelor dobanzilor atat in SUA, cat și in UE se estompeaza rapid. El argumenteaza ca, in ciuda performanței economice pozitive recente, inflația mai mare decat prevazut in ambele regiuni a redus probabilitatea…

- Indicele preturilor de consum pentru tara cu 85 de milioane de locuitori a crescut cu 64,86% in termeni anuali, fata de 64,77% in decembrie. Sectoarele cu cele mai mari cresteri lunare ale preturilor au fost sanatatea, cu 17,7%, hoteluri, cafenele si restaurante, cu 12%, si diverse bunuri si servicii,…

- ”Inflatia globala a accelerat la sfarsitul lui 2023, ceea anunta un efect puternic asupra inflatiei anuale medii in 2024”, estimeaza OCDE intr-un raport publicat luni, in plina dezbatere in Parlamantul argentinian a unei serii de reforrme de dereglementare controversate. Cresterea preturilor a accelerat…