Ministrul afacerilor externe, Luminița Odobescu, l-a primit ieri pe ministrul pentru afaceri europene al Ungarie, Janos Boka, aflat in vizita in Romania, in perspectiva preluarii de catre Ungaria a mandatului președinției semestriale a Consiliului Uniunii Europene, la 1 iulie, anunța Rador Radio Romania.