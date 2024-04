Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski a avertizat, sambata, ca Ucraina ar putea ramane fara rachete de aparare antiaeriana daca Rusia isi continua campania intensa de bombardamente cu raza lunga de actiune, relateaza Reuters.STIRIPESURSE.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat sambata, in declaratii televizate, ca Ucraina ar putea ramane fara rachete de aparare antiaeriana daca Rusia iși continua campania intensa de bombardamente cu raza lunga de acțiune, informeaza Reuters, potrivit Rador Radio Romania.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat sambata, ca Ucraina ar putea ramane fara rachete de aparare antiaeriana daca Rusia isi continua campania intensa de bombardamente cu raza lunga de actiune, relateaza Reuters.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat sambata, 6 aprilie, ca Ucraina ar putea ramane fara rachete de aparare antiaeriana daca Rusia iși continua campania intensa de bombardamente cu raza lunga de acțiune, informeaza Reuters.Cel mai dur avertisment de pana acum al liderului ucrainean…

- Razboi in Ucraina, ziua 757 | Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut liderilor mondiali ca o ordine internationala bazata pe reguli sa "functioneze din nou", opunandu-se utilizarii fortei de catre Rusia.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri liderilor mondiali ca o ordine internationala bazata pe reguli sa „functioneze din nou”, opunandu-se utilizarii fortei de catre Rusia, relateaza Reuters. Intr-o interventie video la o conferinta globala gazduita de Coreea de Sud, Zelenski –…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat vineri ca tara sa se ofera sa gazduiasca un summit pentru incheierea pacii intre Rusia si Ucraina, pentru a pune capat razboiului, transmite Reuters. La o conferinta de presa dupa o intalnire la Istanbul cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, Erdogan…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat marti ca a ajuns in Arabia Saudita pentru a discuta despre medierea acestei tari in schimburile de prizonieri de razboi dintre Kiev si Moscova, relateaza AFP si Reuters. „Am ajuns in Arabia Saudita” pentru discutii cu printul mostenitor Mohammed bin…