Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat sambata, ca Ucraina ar putea ramane fara rachete de aparare antiaeriana daca Rusia isi continua campania intensa de bombardamente cu raza lunga de actiune, relateaza Reuters.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat sambata, 6 aprilie, ca Ucraina ar putea ramane fara rachete de aparare antiaeriana daca Rusia iși continua campania intensa de bombardamente cu raza lunga de acțiune, informeaza Reuters.Cel mai dur avertisment de pana acum al liderului ucrainean…

- Partenerii internaționali ai Ucrainei nu-i ofera suficienta aparare antiaeriana pentru a se proteja impotriva atacurilor cu rachete rusești, deși au peste 100 de sisteme Patriot in propriile arsenale, a declarat miercuri, 3 aprilie, ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba, intr-un interviu acordat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat miercuri Occidentul ca Rusia este practic pregatita pentru un razboi nuclear si ca, daca SUA trimit trupe in Ucraina, un astfel de demers va fi considerat o escaladare semnificativa a razboiului, informeaza Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat miercuri Occidentul ca Rusia este practic pregatita pentru un razboi nuclear si ca, daca SUA trimit trupe in Ucraina, un astfel de demers va fi considerat o escaladare semnificativa a razboiului, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . Putin, care a acordat…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri ca Rusia nu va fi invitata la primul summit de pace care va avea loc in Elveția, relateaza Reuters citat de Rador Radio Romania. Dupa intrevederea avuta cu președintele Tayyip Erdogan la Istanbul, președintele Zelenski a spus ca un reprezentant…

- Armata rusa a trimis in Marea Neagra doua submarine inarmate cu pana la opt rachete de croaziera de tip Kalibr, raporteaza, duminica, Forțele de Aparare "Sud" din Ucraina, conform Rador Radio Romania.Armata ucraineana precizeaza ca Rusia are in Marea Neagra opt ​​nave aflate in serviciu de lupta.…

- Rusia a lansat atacuri cu drone si rachete ce au vizat infrastructura critica si civila de pe arii extinse ale Ucrainei, au anuntat duminica Fortele Aeriene ale Kievului. Potrivit armatei ucrainene, in atacul de noaptea trecuta, rusii au vizat obiective civile și instalatii de infrastructura critica…