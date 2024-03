Ucraina anunta luni ca a doborat 17 dintre 22 de drone si sapte rachete lansate de Rusia in noaptea de duminica spre luni si o intensificare a bombardamentelor ruse in regiunea Sumi (nord-est), situata la frontiera, relateaza AFP, informeaza News.ro.

In noaptea de duminica spre luni, Rusia a tras cinci rachete de tip S-300/S-400 in regiunea Harkov (est), doua rachete de croaziera de tip Kh-59 in regiunea Sumi (nord-est) si 22 de drone explozive de tip Shahed, anunta pe Telegram Fortele Aeriene ucrainene. Saptesprezece drone au fost doborate deasupra a noua regiuni - in principal in centrul…