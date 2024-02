Stiri pe aceeasi tema

- Cinci oameni au murit in urma atacurilor aeriene lansate de ruși in ultimele 24 de ore asupra unor localitați din nordul și estul Ucrainei. Obuzele rusești au ucis patru persoane in doua sate din regiunea Sumi, langa granița cu Rusia, potrivit Reuters. Regiunea este atacata frecvent de ruși. De asemenea,…

- Unul dintre raniti este "in stare foarte grava", a declarat Igor Terehov, pe Telegram."Jurnalistii turci se numara printre victime", a adaugat el, fara a preciza numarul acestora. La randul sau, politia a raportat ca un jurnalist de la o publicatie straina a fost ranit.Mai multe alte cladiri, printre…

- Razboi in Ucraina, ziua 684. Rusia a lansat, luni dimineața, un atac cu rachete spre mai multe orașe ucrainene, lovind inclusiv cladiri rezidențiale, au anunțat oficiali ucraineni. Presa ucraineana relateaza ca au fost auzite explozii in orașele Dnipro, Z

- Rusia a lansat vineri dimineata o serie vasta de bombardamente asupra mai multor orase ucrainene. O alerta aeriana la nivelul intregului teritoriu ucrainean a fost lansata in jurul orei locale 7:00. Atacurile au vizat capitala Kiev, unde s-au auzit mai multe explozii, precum si orasele Harkov, Liov…

- Rusia a lansat vineri dimineata o serie vasta de bombardamente asupra mai multor orase ucrainene, inclusiv din vestul tarii si asupra capitalei Kiev, unde s-au auzit mai multe explozii. O alerta aeriana la nivelul intregului teritoriu ucrainean a fost lansata in jurul orei locale 7:00, relateaza Le…

- Patru civili ucraineni au fost uciși in urma unor atacuri asupra unor zone rezidențiale in cursul nopții de sambata spre duminica, scrie The Guardian. In cursul nopții, patru civili ucraineni au fost uciși in urma unor lovituri asupra unor zone rezidențiale din regiunile Harkov, Donețk și Herson, a…

- Elvira Nabiullina, șefa bancii centrale din Rusia, este tehnocrata care ține in viața mașinaria de razboi a lui Putin, relateaza Politico. Ea a reușit sa evite cele mai grave consecințe ale sancțiunilor impuse impotriva Moscovei, care erau menite sa epuizeze cuferele Kremlinului, prelungind astfel conflictul…

- Forțele ucrainene obțin succese notabile impotriva trupelor lui Putin, astfel ca, țara condusa de Vladimir Zelenski raspunde ferm la agresiunea Rusiei și reușește sa invinga trupele rusești pe malul estic al fluviului Dnipro. Ce anunț a facut liderul ucrainean pe Telegram? Ucraina anunța un succes major…