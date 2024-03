Stiri pe aceeasi tema

- Un vot anticipat in alegerile prezidentiale ruse a inceput duminica in regiunea ucraineana Zaporojie, potrivit agentiei oficiale ruse de presa Tass, relateaza CNN și news.ro. Potrivit Tass, primele persoane care au votat in alegerile prezidentiale ruse sunt locuitori din apropierea liniei frontului…

- Inregistrarea candidaților Rusiei pentru alegerile prezidențiale din martie s-a incheiat, a informat duminica TASS, pe lista fiind președintele actual Vladimir Putin, așteptat sa caștige, și trei politicieni care susțin razboiul Moscovei in Ucraina.

- Inregistrarea candidatilor pentru alegerile prezidentiale ruse din martie s-a incheiat, a anuntat duminica agentia TASS, pe lista fiind presedintele Vladimir Putin, care este asteptat sa castige, si alti trei politicieni care sustin cu totii razboiul Moscovei in Ucraina, informeaza Reuters, preluata…

- Este de asteptat ca discursul președintelui rus Vladimir Putin sa fie pronuntat in intervalul 23 februarie - 8 martie, cu maximum o saptamana inainte de scrutinul prezidențial din Federația Rusa, informeaza cotidianul rus Kommersant, citand patru surse apropiate administratiei prezidentiale de la Moscova.Potrivit…

- Profesorul Boris Nadejdin, singurul candidat la alegerile prezidentiale ruse care se opune razboiului din Ucraina, a anuntat miercuri ca a depus 105.000 de semnaturi de sustinere la Comisia Electorala Centrala (CEC), suficient din punct de vedere tehnic pentru a fi inscris oficial in cursa electorala…

- Boris Nadejdin, un fost deputat de opozitie in varsta de 60 de ani, desfasoara o campanie riscanta de a-l contracara pe Vladimir Putin la alegerile pentru presedintia Rusiei si afirma ca apelul sau pentru a se pune capat razboiului Rusiei in Ucraina i-a impulsionat candidatura, relateaza Reuters.

- Razboiul provocat de liderul de la Kremlin in Ucraina acum peste 22 de luni nu da semne ca s-ar termina prea curand, dar conflictul trece intr-o noua faza. Vladimir Putin este gata sa-și piarda o baza militara strategica importanta de la Sevastopol din Crimeea ocupata, dupa 240 de ani. Aici, Rusia a…

- Seful Serviciului de Informatii Externe al Rusiei (SVR), Serghei Naraskin, i-a indemnat pe spionii rusi sa faca toate eforturile pentru a preveni orice interferenta straina in alegerile prezidentiale din martie anul viitor, la care Vladimir Putin și-a anunțat candidatura.