Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat duminica atacuri aeriene asupra Kievului și a regiunii Liov din vestul Ucrainei, au declarat oficiali de la Kiev, determinand forțele armate ale Poloniei vecine sa activeze avioane pentru a asigura siguranța spațiului aerian in apropierea graniței. Forțele de aparare antiaeriana ale Ucrainei…

- Cel puțin șase persoane au fost ranite duminica intr-un atac cu rachete rusești asupra orașului portuar Mykolaiv de la Marea Neagra, au anunțat oficialii ucraineni, dupa o lovitura in timpul nopții asupra portului Odesa, in ultima zi a alegerilor prezidențiale din Rusia, noteaza Reuters. “Poliția a…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise vineri intr-un atac rus cu racheta la Odesa, in sudul Ucrainei, iar primii salvatori care au intervenit au fost loviti de o a doua racheta, un paramedic si un lucrator aflandu-se intre morti, anunta autoritatile ucrainene, relateaza The Associated Press, potrivit…

- Razboi in Ucraina, ziua 747. Forțele ruse au lansat un atac masiv cu drone impotriva orașului Odesa peste noapte, pe 11 martie, provocand daune infrastructurii și caselor, a informat Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei.

- Rusia a declarat ca a preluat controlul deplin asupra orașului Avdiivka din estul Ucrainei, cel mai mare caștig de la capturarea Bahmut in mai anul trecut, dupa o retragere a trupelor ucrainene. Forțele ucrainene s-au retras din orașul din regiunea industriala Donbas pentru a evita incercuirea, a declarat…

- Forțele ucrainene au doborat sambata doua avioane rusesti de vanatoare-bombardament Su-34 și un avion de vanatoare Su-35 deasupra estului Ucrainei, a declarat comandantul forțelor aeriene ale țarii, scrie Reuters, conform Rador Radio Romania. "In dimineața zilei de 17 februarie 2024, in sectorul…

- Forțele rusești care controleaza dronele FPV ale grupului de Vest distrus o fortareața ascunsa a armatei ucrainene in direcția Kupiansk, scrie Ministerul rus al Apararii potrivit agenției TASS.

- Razboi in Ucraina, ziua 684. Rusia a lansat, luni dimineața, un atac cu rachete spre mai multe orașe ucrainene, lovind inclusiv cladiri rezidențiale, au anunțat oficiali ucraineni. Presa ucraineana relateaza ca au fost auzite explozii in orașele Dnipro, Z