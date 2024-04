Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 5 spre 6 aprilie, forțele ruse au atacat orașul Harkov, nord-estul Ucrainei, al doilea oraș ca marime din țara, transmit publicațiile Ukrainska Pravda și Obozrevatel. Primul bilanț al victimelor: cel puțin 2 morți și 8 raniți.06:3106-04-2024Atac cu rachete și drone la Harkov, anunța ucraineniiPotrivit…

- Rusia „este in stare de razboi contra Ucrainei”, a recunoscut Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, intr-un interviu destinat presei de vineri. De data aceasta, Peskov considera necesar sa explice o astfel de situație, intrucat in urma cu doi ani, la declanșarea agresiunii contra Ucrainei,…

- UPDATE Parisul va trimite 100 de drone de razboi la Kiev pana in varaParisul va comanda 100 de drone de la compania franceza Delair, care vor sosi in Ucraina in aceasta vara, a anuntat ministrul Fortelor Armate Sebastien Lecornu. „Printr-un program inovator, Franta comanda 100 de munitii telecomandate…

- Rusia a lansat 14 drone de atac si un tir cu rachete asupra Ucrainei in cursul noptii, iar sistemele de aparare aeriana au distrus noua drone, precum si trei rachete ghidate deasupra regiunilor Harkov si Dnipropetrovsk, au anuntat luni fortele aeriene ucrainene. Pe de alta parte, Moscova susține ca…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a acuzat, joi, Rusia de utilizarea de rachete de fabricatie nord-coreeana pentru a efectua lovituri sangeroase in Ucraina impotriva unor tinte civile, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Razboi in Ucraina, ziua 687. Rusii au lovit cu rachete un hotel aflat in orasul Harkov, din Nord-Estul Ucrainei. 11 oameni au fost raniti, iar printre ei se afla si mai multi jurnalisti din Turcia.

- Razboi in Ucraina, ziua 684. Rusia a lansat, luni dimineața, un atac cu rachete spre mai multe orașe ucrainene, lovind inclusiv cladiri rezidențiale, au anunțat oficiali ucraineni. Presa ucraineana relateaza ca au fost auzite explozii in orașele Dnipro, Z