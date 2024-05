Hidroelectrica a dat în judecată Fiscul pentru supraimpozitare retroactivă Hidroelectrica a platit integral sumele cerute, dupa care a contestat administrativ actele de impunere. Intrucat contestatiile i-au fost respinse, s-a adresat justitiei. Societatea a argumentat, prin cererea de chemare in judecata, ca modificarile succesive ale actelor normative cu privire la metodologia de calcul a taxei pentru producatorii de energie electrica nu pot avea aplicabilitate decat pentru viitor, incepand cu data publicarii modificarii actelor normative si nu retroactiv, asa cum au considerat autoritatile fiscale, indica . Hidroelectrica a calculat pentru 2022 o suprataxa totala de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

