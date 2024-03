Brad Pitt, mogulul imobiliarelor! Anul trecut a câștigat 30 de milioane $ din chirii Brad Pitt și-a investit o mare parte din veniturile sale in imobiliare. Investiții ce dau randament bun, in conturi intrandu-i nu mai puțin de 30 de milioane de dolari doar din chirii, pe 2023. Tot anul trecut și-a vandut casa de zece ori mai scump fața de prețul pe care l-a dat in urma cu 20 de ani. Faimosul actor care pare greu de crezut ca a implinit recent 60 de ani a inceput seria investițiilor in proprietați in urma cu fix 30 de ani. Deține case și blocuri de locuințe in zone metropolitane bune ca Beverly Hills (Los Angeles) ori Malibu, Santa Barbara, in New York, New Orleans, dar și in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mark Zuckerberg, Bill Gates și Ivanka Trump vor dansa la nunta indiana pe ritmurile Rihannei. Solista a fost tocmita cu mai bine de 2 milioane de lire sterline sa distreze cu muzica sa nuntașii lui Anant Ambani, (fiul celui mai bogat om din Indica) care vor participa intr-un numar impresionant. Circa…

- Ce nu face cel mai bogat actor și producator de film de la noi pentru fetițele sale! Milionarul Codin Maticiuc va fi vocea motanului Garfield, in noua producție de animație ce va fi lansata anul acesta, in cinematografele de la noi. Finanțatorul producțiilor de mare succes comercial ”Miami Bici” 1 și…

- Se pregatește vila pentru Iohannis? Statul ar investi o suma foarte mare pentru renovarea unei vile istorice situata pe bulevardul Aviatorilor din Capitala. O investigație a jurnalisților Recorder arata ca RAAAPPS ar plati 7 milioane de euro ca sa transforme o cladire de protocol intr-o locuința destinata…

- Gordon Pointe ar putea sa devina cea mai costisitoare proprietate din SUA dupa ce a fost pusa in vanzare la un preț de aproximativ 295 de milioane de dolari. Situata in Florida, in prestigioasa zona Port Royal din stațiunea Naples, aceasta proprietate imensa a fost listata pentru vanzare la 7 februarie.…

- O greseala administrativa – o virgula – este cea care costa fondul, unul dintre cele mai importante din lume, reprezentand 1,5% din capitalizarea bursiera mondiala. In februarie 2023, o greseala a fost comisa intr-un tabel Excel de calcul al unui indice financiar. Greseala a fost corectata imediat,…

- Milionarul care ia 3 pensii calca pe urmele romanului care e coproprietar la „cel mai tare restaurant din Dubai”. Dumitru Dragomir pregateste o afacere de milioane de euro, inspirata de la Cosmin Olaroiu. Fostul presedinte al LPF si-a dezvaluit planul cu care e convins ca poate da marea lovitura. „Olaroiu…

- Rechemarea include 1,89 milioane de SUV-uri in Statele Unite si acopera vehiculele modelului 2011 pana in 2019, deoarece ornamentele s-ar putea detasa, a declarat miercuri Administratia Nationala pentru Siguranta Traficului pe Autostrazi (NHTSA). Ford a spus ca nu cunoaste niciun raport de accidente…

- Marcel Ciolacu susține ca vizita sa in America nu are legatura cu alegerile prezidențiale de anul viitor. Mai mult, precizeaza ca inainte de plecare a avut o discuție cu președintele Klaus Iohannis, care a fost de curand in Dubai.„Am avut, in primul rand, o intalnire cu executivul, o parte din executivul…