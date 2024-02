Economia Rusiei s-a dovedit a fi surprinzator de rezistenta, pe fondul valurilor de sanctiuni occidentale in cei aproape doi ani de cand si-a lansat invazia pe scara larga in Ucraina. La sfarsitul lunii ianuarie, Fondul Monetar International si-a dublat estimarea privind ritmul cresterii economice a tarii in acest an, de la 1,1% cat anticipa in octombrie la 2,6%. In ciuda acestui fapt, directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, anticipeaza mai multe probleme in viitor pentru tara cu aproximativ 145 de milioane de locuitori. Vorbind cu Dan Murphy de la CNBC la Summitul Guvernelor Mondiale…