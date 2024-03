Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va vizita vineri Turcia si se va intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat joi Presedintia de la Ankara, relateaza Reuters, citat de news.ro. Intr-o postare pe platforma X, presedintia turca a precizat ca liderii vor discuta despre evolutia…

- Jurnaliștii de la Reuters, care citeaza trei surse din elita conducatoare a Rusiei, arata faptul ca Vladimir Putin a propus, prin intermediari, oficialilor din SUA incetarea focului in Ucraina. Oferta de a ingheța razboiul a fost respinsa de catre SUA, care nu a dorit sa puna presiune asupra Ucrainei.…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, incepe maine o vizita oficiala in Turcia, prima intr-o țara NATO de la invazia Ucrainei. Intalnirea sa cu președintele Turciei va aborda subiecte vitale pentru ambele tabere, inclusiv razboiul din Ucraina și cooperarea energetica. Aceasta intalnire este considerata…

- Presedintele rus Vladimir Putin va vizita Turcia pe 12 februarie pentru a se intalni cu omologul sau Recep Tayyip Erdogan, a declarat miercuri un oficial turc pentru Reuters, in ceea ce ar fi prima deplasare a liderului rus intr-un stat NATO de la invazia Moscovei in Ucraina in februarie 2022, scrie…

- Președintele ucrainean Volodimi Zelenski a indemnat marți, 16 ianuarie, Occidentul sa arate un front unit impotriva președintelui rus Vladimir Putin și sa iși intensifice sprijinul pentru Kiev pentru a se asigura ca Moscova nu se impune in razboi, informeaza Reuters.Ezitarile Occidentului in susținerea…

- Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai presedintelui rus Vladimir Putin, a avertizat joi ca orice atacuri din partea Ucrainei asupra locurilor din Rusia de lansare a rachetelor, folosind arme livrate de SUA si de aliatii lor, risca sa atraga un raspuns nuclear din partea Moscovei,…

- Vladimir Putin a vizitat luni, 1 ianuarie 2024, soldații rusi raniti și aflați la spitalul militar din Moscova, carora le-a spus ca razboiul cu Ucraina se schimba in favoarea Rusiei, ca Moscova nu lupta de fapt cu ucrainenii, ci cu Occidentul, si ca vrea sa puna capat razboiului, dar numai in conditiile…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat marti ca Rusia e pregatita sa discute cu Ucraina, SUA si Europa despre viitorul Ucrainei daca acestea doresc acest lucru, dar ca Moscova isi va apara interesele nationale, relateaza Reuters.