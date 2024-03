Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat vineri ca tara sa se ofera sa gazduiasca un summit pentru incheierea pacii intre Rusia si Ucraina, pentru a pune capat razboiului, transmite Reuters. La o conferinta de presa dupa o intalnire la Istanbul cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, Erdogan…

- UPDATE ORA 6:47Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut miercuri aliatilor sai decizii care sa grabeasca furnizarea de arme si munitii, insistand ca nu mai este timp de pierdut in fata armatei presedintelui rus Vladimir Putin. ”Nu avem timp si nici alternative. Ne confruntam cu un asasin.…

- Membrii unei trupe de rock din Rusia care au criticat razboiul din Ucraina ar putea fi deportați din Thailanda. Ei au fost arestați in stațiunea Phuket pentru ca lucrau fara permis, au anunțat luni mai mulți oficiali pentru Reuters, relateaza Mediafax.Activiștii pentru drepturile omului se tem ca…