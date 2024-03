Milionarul Codin Maticiuc va fi motanul Garfield! Dă voce celei mai emblematice pisici din lume Ce nu face cel mai bogat actor și producator de film de la noi pentru fetițele sale! Milionarul Codin Maticiuc va fi vocea motanului Garfield, in noua producție de animație ce va fi lansata anul acesta, in cinematografele de la noi. Finanțatorul producțiilor de mare succes comercial ”Miami Bici” 1 și 2, candva nelipsitul personaj a petrecerilor mondene bucureștene, Codin Maticiuc va imprumuta vocea popularului motan in The Garfield Movie. Film bazat pe benzile desenate Garfield a lui Jim Davis și regizat de Mark Dindal, ce va aparea luna acesta in cinematografe. Este pentru prima oara cand Codin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

