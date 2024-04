Potrivit informatiilor obtinute de Profit.ro, aplicatia la care lucreaza ministerul va extinde programul Tezaur pentru a permite plata cu cardul si achizitia fara conditionare de rezidenta si CNP, ceea ce va permite si achizitii ale romanilor din diaspora. Aplicatia ar trebui sa fie gata in acest an. „Sunt tari care adreseaza segmentul de retail agresiv. In Ungaria este tinta cat din economiile populatiei sa fie in titluri de stat. Noi am avut o abordare mai soft”, a spus Nanu. Potrivit acestuia, dispora romaneasca are un potential ridicat ca finantator al datoriei statului. „Noi, in modul in…