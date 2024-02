La multi ani, Victor Rebengiuc! Marele actor împlinește astăzi 91 de ani. De ce surpriză colosală a avut parte Victor Rebengiuc implinește astazi 91 de ani și continua sa uimeasca pe scena. Caci planurile sale de retragere au fost amanate de bucura de a se considera inca apt pe scena și cererile interminabile de bilete la spectacolele artistului. Joi seara, aproape 300 de spectatori au fost prezenți la o noua reprezentație a piesei ”Tatal”, in care joaca și actorul emblematic al teatrului romanesc. Privilegiații l-au aplaudat dupa reprezentație și i-au cantat ”la mulți ani!”, ba chiar l-au tratat cu tort și șampanie in foaierul Teatrului Bulandra (Sala Liviu Ciulei). ”Este ziua mea, din an in an am cate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

