Impozitele romanilor care au afaceri de familie ar putea crește ANAF pregatește inițierea unor controale la persoanele care, fiind soții sau frați, dețin firme in comun in Romania. Propunerea, conceputa pentru a crește veniturile la buget, aparține ministrului Finanțelor, Marcel Boloș. Modificarile Codului Fiscal realizate la sfarșitul anului trecut, la inițiativa ministrului de Finanțe, urmeaza sa intre in vigoare incepand cu data de 15 aprilie. Concret, ideea ministrului este ca intr-o familie sa nu existe doua microintreprinderi care sa beneficieze de cote reduse de impozitare (1% sau 3% pe…