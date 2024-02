Emiratele Arabe Unite au fost excluse de pe o listă a ţărilor cu risc de fluxuri ilegale de bani Grupul de actiune financiara (FATF), un organism care reuneste tari din Statele Unite pana in China pentru a combate criminalitatea financiara, a exclus vineri Emiratele Arabe Unite de pe o ”lista gri” care include doua duzini de natiuni considerate riscante. Tara din Golf, un magnet pentru milionari, bancheri si fonduri speculative, a fost pusa sub o supraveghere mai atenta in 2022, cand FATF a evidentiat riscul de spalare a banilor si finantare a terorismului care implica banci, metale si pietre pretioase, precum si proprietati. Eliminarea din lista este o realizare pentru tara care era un centru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Declarațiile fostului locțiitor al lui Putin la Kremlin, Dmitri Medvedev, au starnit ingrijorare pe plan internațional, in special prin amenințarile cu razboiul nuclear. Medvedev a avertizat ca Rusia va recurge la utilizarea armelor nucleare in cazul in care Ucraina iși indeplinește obiectivul de a…

- ”In data de 14 februarie 2024, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta Sud – Directia Regionala Vamala Bucuresti au efectuat controlul fizic asupra marfurilor aflate intr-un container sosit din China, apartinand unei societati comerciale cu sediul in Ucraina”, a transmis,…

- Economia Rusiei s-a dovedit a fi surprinzator de rezistenta, pe fondul valurilor de sanctiuni occidentale in cei aproape doi ani de cand si-a lansat invazia pe scara larga in Ucraina. La sfarsitul lunii ianuarie, Fondul Monetar International si-a dublat estimarea privind ritmul cresterii economice a…

- Dupa ce a cautat mult timp sa mentina legaturi stranse cu Rusia, Austria a incercat, dupa invazia rusa din Ucraina, sa puna capat dependentei sale de zeci de ani de gazul rusesc la preturi accesibile, facand eforturi pentru a gasi furnizori alternativi. Desi lideri politici precum ministrul energiei,…

- Florin Barbu a fost intrebat duminica, la Antena 3 CNN, cat a pierdut agricultura romaneasca din cauza razboiului din Ucraina. “In momentul de fata stim foarte bine ca atunci cand a inceput razboiul in Ucraina, Rusia a inceput acest razboi absurd in Ucraina, practic piata de cereale la nivel mondial…

- Romania merge la Campionatul European din Germania dupa 8 ani de pauza # „Tricolorii” au fost repartizați in Grupa E, alaturi de Belgia, Slovacia, plus caștigatoarea play-off-ului B (semifinalele sunt Bosnia și Herțegovina – Ucraina / Israel – Islanda) # In ultima perioada toata lumea vrea la „naționala”…

- ”Anul 2023 a fost unul bun pentru bursele americane – indicele S&P500 a crescut cu 24,2%, chiar daca dobanzile au fost in crestere (titlurile de stat SUA pe 10 ani au ajuns in octombrie la 5%, pentru prima data dupa 16 ani), iar inflatia, desi in scadere, a ramas totusi mult peste media anilor anteriori.…

- In intreaga lume, Revelionul a fost sarbatorit cu speranta si multa stralucire. In Paris, New York, Dubai sau Londra, milioane de oameni au ieșit pe strazi pentru a admira focurile de artificii. In spatele luminii si bucuriei oamenilor, au stat insa mii de forte de ordine pentru a preveni orice incident.…