- Mihai Bendeac a parasit emisiunea „iUmor“ dupa 13 sezoane in care a facut parte din juriu. Șefii de la Antena 1 nu au lasat aceasta situație nerezolvata și l-au dat in judecata pe actor.Disputa dintre Mihai Bendeac și Antena 1 s-a mutat in sala de judecata și au avut prima infațișare in instanța la…

- „iUmor”, sezonul 16 incepe duminica, 18 februarie, la Antena 1. Emisiunea va aduce in fața celor patru jurați și a telespectatorilor numere de umor din toate colțurile lumii, dar și numeroase surprize, printre care bonusuri atractive și alegerea unui președinte „iUmor”. Si de aceasta data, Cosmin Natanticu…

- A fost jurat la emisiunea iUmor timp de 13 sezoane petrecute alaturi de Delia Matache și Cheloo. Mihai Bendeac (40 de ani) a plecat in 2022 de la Antena 1 și a intrerupt atunci colaborarea cu postul de televiziune. S-a scris ca a fost o „desparțire” cu scandal și ca actorul a plecat de la iUmor pentru…

- Frumoasa știrista Geanina Ilieș s-a reintos la prima iubire, televiziunea, dupa o lunga pauza in care și-a pus pe picioare o afacere.Un salon de infrumusețare la care a visat mult, business caruia ii cunoaște toate secretele. Dupa ani in care și-a subliniat frumusețea prin beauty saloane, știrista…

- Cel de-al 16-lea sezon ”iUmor” incepe pe 18 februarie cu noi și amuzante surprize prezentate telespectatorilor dar și clasicilor Cheloo, Delia, Catalin Bordea și noul primit la masa juraților, Cosmin Natanticu. Cortea, care impreuna cu Bordea au caștigat precedentul sezon America Express, a luat decizia…

- Mihai Gainușa și-a spus parerea sincera despre emisiunile de umor de la televizor, in special despre show-ul „iUmor” de la Antena 1. Fostul prezentator de la „Cronica Carcotașilor” nu au laudat nici comediile romanești lansate in ultima perioada. Dupa ce ani de zile a prezentat emisiunea „Cronica Carcotașilor”…

- Cel de-al noualea episod al noului sezon iUmor, difuzat sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, a adus in fata celor patru jurati, Cosmin Natanticu, Catalin Bordea, Delia si Cheloo, concurenti din toate colturile lumii.