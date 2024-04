Stiri pe aceeasi tema

- ”Colegii mei de la CNAIR, in urma cu o saptamana au terminat evaluarea lucrarilor de la pod. Exista neconformitati pe care cei care au realizat aceasta lucrare trebuie sa le indrepte (..) dupa care vom trece receptia acestei lucrari. Pana cand aceste neconformitati nu sunt inlaturate si lucrarile in…

- Premierul a mers pe șantier. Marcel Ciolacu a spus, astazi, ca „in sfarșit, vorbim de Autostrada Moldovei” și i-a felicitat pe constructori. „Am venit cu domnul ministru(Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu) sa vedem si lucrarile la Autostrada Moldovei. Nu putem vedea tabloul inchis decat facem…

- Sorin Grindeanu a facut, vineri, o vizita la santierul proiectului Centura Barlad. “Contractul aici a fost semnat undeva in decembrie 2018, cu termen de finalizare in 2021. In 2022, undeva pe la jumatatea anului, poate chiar in a doua jumatate a anului, am reusit sa deblocam acest proiect care era…

- „Localitatea Slatina-Timis (judetul Caras-Severin) va avea acces la Drumul Expres Filiasi-Lugoj! Impreuna cu reprezentantii CNAIR am discutat astazi cu proiectantul sectorului de drum Domasnea-Caransebes si am stabilit sa gasim solutii pentru valorificarea potentialului turistic al zonei. Astfel in…

- ”Sa stiti, capacitatea de tranzit din Portul Constanta ne permite cantitati mult mai mari decat… si sa stiti, noi am facut fata, nu au fost lucruri care au blocat Portul Constanta. Aaa… vedeti anumite cozi pe A2, sa spunem… nu e din cauza ca capacitatea portului de a exporta sau de a importa anumite…

- „Pe data 1 martie incep lucrarile si pe Lotul 3 al Autostrazii Moldova (A7)! Asocierea de constructori turci are la dispozitie 1,09 miliarde de lei (fara TVA) si 20 de luni pentru constructia celor 13,90 km de autostrada”, a scris Sorin Grindeanu, marti pe Facebook. Ministrul Transporturilor a mai spus…

- Interpelat vineri seara, intr-o emisiune televizata, de catre un reprezentant al fermierilor care l-a intrebat daca are cunostinta de faptul ca in Portul Constanta TIR-urile romanesti sunt nevoite sa astepte zile la rand, in timp ce autocamioanele din Ucraina ar avea prioritate, ministrul Transporturilor…