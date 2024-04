Stiri pe aceeasi tema

- Noul terminal RO-RO (roll-on/roll-off) din Portul Constanta va fi inaugurat pe data de 15 mai, a anuntat, vineri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook.

- ”Portul Constanta a devenit cel mai important hub de distributie a marfurilor la Marea Neagra pentru Europa Centrala si de Est! Dezvoltarea capacitatii acestuia este absolut necesara pentru intarirea rolului cheie de platforma logistica, in perspectiva procesului de redresare si reconstructie a Ucrainei”,…

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a anuntat la Abu Dhabi, la intalnirea cu conducerea companiei Dubai Ports, ca autoritațile iși doresc extinderea cooperarii cu partenerii emiratezi pentru Portul Constanța.

- Acesta este mesajul pe care l a avut astazi ministrul Sorin Grindeanu, ministru al Transporturilor si Infrastructurii din Romania in cadrul intrevederii, de la Abu Dhabi, cu cei din conducerea companiei DP World Dubai Ports . Proiectul comun, cu o valoare de peste 82 de milioane de euro, dezvoltat deja…

- „Am discutat astazi, la Abu Dhabi, despre extinderea parteneriatului dintre Romania si Emiratele Arabe Unite. Propunerile noastre au vizat in special sectoarele aerian, rutier si feroviar. Mai exact, Romania isi doreste expertiza si finantare pentru o serie de proiecte de interes international. Astfel,…

- ”Start modernizarii Lotului 4 (54,25 km) al liniei feroviare Caransebes-Timisoara-Arad! Am emis astazi Autorizatia de Construire pentru lucrarile pe cei 48,08 km, intre Ronat Triaj si Arad, dar si pe cei 6,17 km de cale ferata dintre Aradu Nou si Glogovat”, scrie ministrul pe Facebook. Sorin Grindeanu…

- ”O veste buna pentru litoralul romanesc! Guvernul a aprobat astazi indicatorii tehnico-economici necesari constructiei Alternativei Techirghiol. Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) este de 5,74 miliarde de lei, suma asigurata prin Programul Transport (PT) 2021-2027. Obiectivul cu o lungime…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat in sedinta Executivului ca, in privinta transportului, vor veni cu o solutie ce rezolva o cerinta importanta a transportatorilor. ”Modificam cadrul legal astfel incat soferii de TIR sa nu mai fie amendati pentru expirarea rovinietei in cazul in care sunt timpi mari…