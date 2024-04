Stiri pe aceeasi tema

- ”Ne dorim extinderea cooperarii cu partenerii emiratezi pentru Portul Constanta! Acesta este mesajul pe care l-am avut astazi in cadrul intrevederii, de la Abu Dhabi, cu cei din conducerea companiei DP World (Dubai Ports)”, spune ministrul Transporturilor pe Facebook. Sorin Grindeanu arata ca proiectul…

- ”Portul Constanta a devenit cel mai important hub de distributie a marfurilor la Marea Neagra pentru Europa Centrala si de Est! Dezvoltarea capacitatii acestuia este absolut necesara pentru intarirea rolului cheie de platforma logistica, in perspectiva procesului de redresare si reconstructie a Ucrainei”,…

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a anuntat la Abu Dhabi, la intalnirea cu conducerea companiei Dubai Ports, ca autoritațile iși doresc extinderea cooperarii cu partenerii emiratezi pentru Portul Constanța.

- „Am discutat astazi, la Abu Dhabi, despre extinderea parteneriatului dintre Romania si Emiratele Arabe Unite. Propunerile noastre au vizat in special sectoarele aerian, rutier si feroviar. Mai exact, Romania isi doreste expertiza si finantare pentru o serie de proiecte de interes international. Astfel,…

- Constructorul UMB, deținut de Dorinel Umbrarescu, a mobilizat 550 de muncitori pe tronsonul 4 al Drumului Expres Craiova – Pitești, unde se lucreaza non-stop. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a facut publice sambata imagini de pe șantierul tronsonului 4 al Drumului Expres…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța ca in cadrul ședinței de Guvern s-a decis ca Portului Constanța Sud reprezinta un obiectiv strategic de interes național. Astfel, Romania va investi un miliard de euro, iar la final prin Portul Constanța vor putea transporta marfa inclusiv navele de…

- Sorin Grindeanu anunța concedieri in masa in Portul Constanța daca se confirma existența unor linii speciale pentru transportatorii din Ucraina. Ministrul Transporturilor , Sorin Grindeanu, a lansat un avertisment ferm catre conducerea Portului Constanța , anunțand ca va lua masuri drastice in cazul…