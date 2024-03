Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor a fost intrebat sambata, la o televiziune de știri, pe cine injura cand asteapta trenul, iar acesta are intarziere. “Pe Grindeanu. E normal. Cine-i in functie in acest moment. Si in acest weekend voi merge cu masina spre Timisoara, ca sa nu dau doar de gara si daca cumva se…

- Ajutor nesperat pentru Tarom! Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, aflat luni pe teren pentru a verifica stadiul lucrarilor la Autostrada A7, a vorbit și despre compania aeriana de stat, care se afla de ani buni intr-o situație delicata, din punct de vedere financiar. Ministrul Transporturilor,…

- Dorința Serbiei de a realiza un drum expres, care sa lege granița cu Ungaria de cea cu Romania, dar la Jimbolia și nu la Moravița, acolo unde ar urma sa ajunga autostrada de la Timișoara, nu modifica planurile pentru acest din urma obiectiv, a anunțat Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor. Sunt…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu (PSD), a intrebat retoric, daca cineva l-a vazut pe Catalin Drula, deputat de Timis si lider al USR, prin Timisoara. El a afirmat ca il va invita pe Drula la inaugurarea centurii sud a municipiului Timisoara, asa cum l-a invitat si la finalizarea lucrarilor…

- Sorin Grindeanu anunța concedieri in masa in Portul Constanța daca se confirma existența unor linii speciale pentru transportatorii din Ucraina. Ministrul Transporturilor , Sorin Grindeanu, a lansat un avertisment ferm catre conducerea Portului Constanța , anunțand ca va lua masuri drastice in cazul…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, 19 ianuarie, la Antena 3, ca nu are informatii potrivit carora camioanele care vin incarcate din Ucraina au prioritate la descarcarea marfurilor in Portul Constanta, iar daca va primi dovezi, va schimba toata conducerea Portului.Un reprezentant…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma ca nu are informatii conform carora camioanele care tranziteaza Romania, venind incarcate din Ucraina, ar avea prioritate la descarcarea marfurilor in Portul Constanta. El spune ca, daca i se aduce „cea mai mica dovada” ca lucrurile se intampla astfel,…

- Dupa multiple amanari și așteptari, sambata, 30 decembrie, la ora 12.00, a fost deschisa circulația pe primii 8,7 km din ramura sudica a Autostrazii de Sud a Bucureștiului. Aceasta bucata de autostrada, care face parte din Lotul 2 construit de compania turca Alsim Alarko, era promisa pentru inaugurare…