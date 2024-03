Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat vineri, la Timisoara, la inaugurarea unui terminal al Aeroportului International, ca aderarea la spatiul Schengen aerian si maritim de la 31 martie constituie o victorie a Romaniei si a dat asigurari ca se urmareste o aderare completa pana la finalul anului. Ciolacu…

- Noul terminal al aeroportului de la Timișoara „a crescut sub ochii mei, an de an, și ma simt implinit sa-l vad astazi finalizat”, iar „Timișoara are acum un aeroport așa cum merita”, spune ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. „Suntem aici pentru a ne bucura impreuna pentru Timișoara, dar mai…

- Nicolae Ciuca, la Timișoara, lanseaza noul terminal de pasageri, deschis odata cu intrarea in spațiul aerian Schengen. Liderul PNL inaugureaza un terminal nou pentru toate zborurile catre destinatiile din zona Schengen. Nicolae Ciuca, Lucian Bode, Vasile Blaga, Mircea Hava, Gheorghe Falca și Cristian…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Timiș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș, au efectuat, miercuri, 21 de percheziții domiciliare. Vizate au fost adrese din București, Arad, Timișoara și comunele Sacalaz, Giroc și Moșnița Noua,…

- In anul centenarului sau, Institutul Francez din Romania organizeaza cea de-a 28-a ediție a FESTIVALULUI FILMULUI FRANCEZ ce se va desfașura in perioada 21-31 martie la București și in alte 12 orașe din țara: Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Arad, Brașov, Br

- Ministrul Transporturilor ameninta cu demiterea conducerii Portului Constanta, daca TIR-urile cu cereale care tranziteaza Romania, din Ucraina, vor avea prioritate la descarcarea marfurilor, in fața celor cu cereale romanești.