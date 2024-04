In fotografiile recente realizate de Claudia Danau, Parcul Național Retezat este prezentat intr-o perspectiva ce evidențiaza frumusețea și biodiversitatea sa. Aflat in județul Hunedoara, acest parc național ocupa o suprafața de 38.047 de hectare, dintre care aproximativ jumatate sunt acoperite de paduri. In interiorul sau, se gasesc 108 specii de pasari și 1.190 de specii de plante, inclusiv 90 de specii endemice.

Parcul este renumit pentru cele peste 80 de lacuri și taieturi, printre care se numara Lacul Bucura, cel mai intins lac glaciar din țara, și Lacul Zanoaga, cel mai adanc lac…