- Fenomenul mamelor minore este unul de amploare. Nici județul Hunedoara nu face discrepanța. Conform datetor puse la dispozitia Ministerului Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, de catre Institutul National de Statistica (INS), la nivelul anului 2022, la nivel național erau un numar de 7120…

- Un profesor hunedorean se afla pe lista finaliștilor in cadrul galei profesorul anului din mediul rural Este vorba de profesorul Lazar Emilia, de la Școala gimnaziala Romos, Hunedoara. Dascalul hunedorean este inscris in categoria profesori debutanți. Cu excepția lui Emiliei Lazar, niciun…

- Consiliul Județean Hunedoara aduce la cunoștința publicului intenția sa de a elabora Planul urbanistic pentru zone construite protejate – zona Mina Petrila, pe baza imobilelor (terenuri și construcții) situate in județul Hunedoara, orașul Petrila, strada Minei, nr. 2. Publicul este invitat…

- Un cutremur de 2,3 grade s-a produs, joi dimineața, in Romania. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 3:05, la o adancime de 3 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 39 km NV de Targu Jiu, 45 km S de Hunedoara, 60 km S de Deva, 84…

- Impactul social generata de proiectul de Cod urbanismului, un act normativ care lovește puternic tocmai in electoratul inițiatorilor, a condus la convulsii politice. Asta pentru ca instituția inițiatoare este ministerul Dezvoltarii, la liberali, prin algoritmul politic, iar documentul propus propune…

- Escaladarea declarațiilor publice belicoase dintre liderii liberali și actualul primar general susținut de PNL continua, in contextul unui veritabil razboi instituțional privind actul normativ acuzat deja de multe voci ca va conduce la efecte neconstituționale, precum limitarea dreptului de proprietate,…

- In ziua de 2 decembrie 2023, la ora 20:46:21 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Oltenia, județul Gorj, un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.1, la adancimea de 13.3km.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 19km NV de Targu Jiu, 62km NE de Drobeta-Turnu Severin, 71km S de Hunedoara,…

- Problema legislației amenajarii teritoriului a alertat deopotriva societatea și clasa politica, multe dintre problemele semnalate in mass-media vizand resetarea principiilor proprietații, incalcarea unor prevederi constituționale prin retroactivitate sau pedepsirea oamenilor de afaceri pentru greșelile…