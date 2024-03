Statutul de destinație ecoturistică zonei Țara Hațegului, prelungit pentru încă 3 ani Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a confirmat prelungirea statutului de destinație ecoturistica pentru Țara Hațegului timp de inca trei ani. Atracțiile din Țara Hațegului ofera turiștilor o incursiune fascinanta in istorie și natura, de la descoperirea dinozaurilor pitici și a urmelor unei mari disparute, pana la explorarea peisajelor montane și a vestigiilor medievale. ”Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a prelungit pentru o perioada de 3 ani statutul de destinație ecoturistica zonei Țara Hațegului. Destinația acopera zece unitați administrativ… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a prelungit pentru o perioada de 3 ani statutul de destinație ecoturistica zonei Țara Hațegului. Destinația acopera zece unitați administrativ teritoriale din județul Hunedoara, respectiv: Hațeg, General Berthelot, Salașu de Sus, Rachitova, Santamaria-Orlea,…

